ஒலிம்பிக்கில் 13 வயதில் தங்கபதக்கம் வென்ற ஜப்பான் சிறுமி

டோக்கியோ

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் பெண்களுக்கான ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் 13 வயதான ஜப்பானை சேர்ந்த சிறுமி நிஷியா மோமிஜி தங்கம் வென்று உள்ளார்.இதன் மூலம்பதக்க பட்டியலில் சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ளதுஅதே போல் ரஷியாவை சேர்ந்த 13 வயது ராய்சா லீல் வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றார்.ஜப்பானின் பனா நாகயமா வெண்கலபதக்கம் வென்றார்.

இறுதி போட்டிக்கு மொத்தம் 7 பேர் தேர்வு பெற்று இருந்தனர். இதில் சிறுமிகள் இருவர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்களை வென்று உள்ளனர்.

These Olympic champions are getting younger and younger!



The Women's Street Skateboarding podium...



🥇 Nishiya Momiji: 13 years old

🥈 Rayssa Leal: 13 years old

🥉 Nakayama Funa: 16 years old#bbcolympics#Tokyo2020