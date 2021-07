தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 3 பேருக்கு ஜிகா பாதிப்பு + "||" + Three more Zika virus cases have been reported today, taking the total number of cases to 51 in the state. There are 5 active cases: Kerala Health Minister Veena George

