தேசிய செய்திகள்

அதிக அளவில் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடும் திட்டமா? நிர்மலா சீதாராமன் பதில் + "||" + No plan to print currency notes to tide over crisis: Nirmala Sitharaman

அதிக அளவில் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடும் திட்டமா? நிர்மலா சீதாராமன் பதில்