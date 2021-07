உலக செய்திகள்

திவாலானவராக விஜய் மல்லையாவை அறிவித்தது இங்கிலாந்து ஐகோர்ட் + "||" + UK High Court issues bankruptcy order against Vijay Mallya, allowing Indian banks to pursue his assets worldwide

திவாலானவராக விஜய் மல்லையாவை அறிவித்தது இங்கிலாந்து ஐகோர்ட்