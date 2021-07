தேசிய செய்திகள்

எடியூரப்பா ராஜினாமா: கர்நாடகத்திற்கு அடுத்த முதல்-மந்திரி யார்? + "||" + Eduyurappa resigns: Who will be the next Chief Minister of Karnataka?

எடியூரப்பா ராஜினாமா: கர்நாடகத்திற்கு அடுத்த முதல்-மந்திரி யார்?