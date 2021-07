தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்காரில் சி.ஆர்.பி.எப். மீது சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்திய நக்சலைட்டு தளபதி கைது + "||" + Naxalite commander arrested for carrying out powerful bomb attack on CRPF in Chhattisgarh

