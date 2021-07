மாநில செய்திகள்

9 முதல் பிளஸ் 2 வரை பள்ளிகளைத் திறப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்-அமைச்சர் தகவல் + "||" + 9 to plus 2 Regarding the opening of schools We are consulting -Minister Information

9 முதல் பிளஸ் 2 வரை பள்ளிகளைத் திறப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்-அமைச்சர் தகவல்