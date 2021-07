தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக புதிய முதல் மந்திரி யார்? இன்று மாலை 5 மணிக்கு பாஜக ஆலோசனை + "||" + Union Ministers G Kishan Reddy and Dharmendra Pradhan going to Karnataka as Observers. MLAs of Karnataka BJP likely to meet at 5 pm today.

