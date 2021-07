தேசிய செய்திகள்

காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது ; டெல்லிக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை + "||" + Delhi goes on 'orange alert' due to flurry of rain

காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது ; டெல்லிக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை