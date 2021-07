தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தை செயல்பட விடுங்கள் - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேளாண் மந்திரி அறிவுரை + "||" + Let the parliament function Minister of Agriculture advises the Opposition

நாடாளுமன்றத்தை செயல்பட விடுங்கள் - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேளாண் மந்திரி அறிவுரை