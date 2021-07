மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் காற்றாலைகள் மின்சார உற்பத்தியில் உச்சத்தில் உள்ளது - எரிசக்தி துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Wind farms in Tamil Nadu are at the peak of power generation - Energy Department officials informed

