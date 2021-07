தேசிய செய்திகள்

அசாம்: கோலாகட், லகிம்பூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த உத்தரவு வரும்வரை ஊரடங்கு அமல் + "||" + Assam: Curfew will be enforced in Kolkata and Lakhimpur districts till further orders

அசாம்: கோலாகட், லகிம்பூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த உத்தரவு வரும்வரை ஊரடங்கு அமல்