உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் 1,520 தலீபான்கள் கொலை + "||" + 1,520 Taliban have been killed in Afghanistan in the past week

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் 1,520 தலீபான்கள் கொலை