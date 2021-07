பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வில்வித்தை: பிரவீன் ஜாதவ் ரஷிய வீரரை வெற்றி கொண்டு அமெரிக்க வீரரிடம் தோல்வி + "||" + Indian archer PravinJadhav's campaign at the TokyoOlympics was brought to an end with a 6-0 loss to USA's Brady Ellison in the second round.

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வில்வித்தை: பிரவீன் ஜாதவ் ரஷிய வீரரை வெற்றி கொண்டு அமெரிக்க வீரரிடம் தோல்வி