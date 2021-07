மாநில செய்திகள்

தகைசால் தமிழர் விருது பணம் ரூ.10 லட்சத்தை கொரோனா நிதிக்கு அளிக்கிறேன்- சங்கரய்யா + "||" + The award money is Rs 10 lakh I donate to the Corona Fund Sankarayya

