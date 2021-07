பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வில்வித்தை காலிறுதிக்குள் நுழைந்தார் தீபிகா குமாரி + "||" + Deepika Kumari qualifies for the quarter finals after a close match.

