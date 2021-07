தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியுடன் அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி சந்திப்பு + "||" + US Secretary of State Antony Blinken called on PM Narendra Modi

பிரதமர் மோடியுடன் அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி சந்திப்பு