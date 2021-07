மாநில செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று 138 மையங்களில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி 2-ம் தவணை போடப்படுகிறது + "||" + The second installment of the CoviShield vaccine is being given today at 138 centers in the Salem district

