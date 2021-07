தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரவாத சம்பவங்கள் குறைந்து வருகின்றன - மத்திய அரசு + "||" + Number Of Terrorist Incidents Dropped In Jammu And Kashmir: Centre

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரவாத சம்பவங்கள் குறைந்து வருகின்றன - மத்திய அரசு