கிரிக்கெட்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பெண்கள் குத்துச்சண்டை:மேரிகோம் காலிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார் + "||" + Mary Kom loses to Colombia's Ingrit Lorena in Round of 16

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பெண்கள் குத்துச்சண்டை:மேரிகோம் காலிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார்