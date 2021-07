பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு: பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக பா.ஜ.க. நன்றி

மாநில செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு: பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக பா.ஜ.க. நன்றி + "||" + Reservation for the backward; To Prime Minister Modi Tamil Nadu BJP Thanks

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு: பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக பா.ஜ.க. நன்றி