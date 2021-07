தேசிய செய்திகள்

ஆட்சி நிர்வாகத்தில் தலையிட மாட்டேன் - எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + I will not interfere in the administration of the regime - Eduyurappa interview

ஆட்சி நிர்வாகத்தில் தலையிட மாட்டேன் - எடியூரப்பா பேட்டி