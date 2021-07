மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விரைவில் முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பார் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + The First Minister will announce the opening of schools soon - Minister Anbil Mahesh Poyamozhi

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விரைவில் முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பார் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி