தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 44,230 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; கடந்த 2 நாட்களை விட சற்று உயர்வு + "||" + Corona affects 44,230 people in India; Slight increase over the last 2 days

இந்தியாவில் 44,230 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; கடந்த 2 நாட்களை விட சற்று உயர்வு