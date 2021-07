மாநில செய்திகள்

பள்ளி, கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோர்களிடம் கருத்து கேட்பு- தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் + "||" + Consultation with parents regarding the opening of schools and colleges

பள்ளி, கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோர்களிடம் கருத்து கேட்பு- தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்