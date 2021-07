உலக செய்திகள்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 4-வது அலை அச்சுறுத்தல்- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Delta Variant Has Triggered Fourth Wave In Middle East: WHO

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 4-வது அலை அச்சுறுத்தல்- உலக சுகாதார அமைப்பு