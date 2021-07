மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பு + "||" + Lockdown extended in one more week in Tamil nadu

