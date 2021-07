மாநில செய்திகள்

"தமிழ்நாடு காவலர்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஓய்வு கட்டாயமாக அளிக்கப்பட வேண்டும்"-தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவு + "||" + Week off compulsory for Police in TN ; DGP order

"தமிழ்நாடு காவலர்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஓய்வு கட்டாயமாக அளிக்கப்பட வேண்டும்"-தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவு