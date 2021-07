உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டால் ரூ.7 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை - ஜோ பைடன் அறிவிப்பு + "||" + Biden calls on states to offer $100 cash payments for Covid vaccinations as delta spreads

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டால் ரூ.7 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை - ஜோ பைடன் அறிவிப்பு