தேசிய செய்திகள்

பசவராஜ் பொம்மை மந்திரிசபையில் சேர விரும்பாதது ஏன்? - ஜெகதீஷ்ஷெட்டர் விளக்கம் + "||" + Basavaraj pommai In the cabinet Why not join? Jagadishshetter Description

பசவராஜ் பொம்மை மந்திரிசபையில் சேர விரும்பாதது ஏன்? - ஜெகதீஷ்ஷெட்டர் விளக்கம்