தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் 150 ஆண்டு பழமையான சிறை இடிந்ததில் 22 கைதிகள் காயம் + "||" + 22 prisoners injured in 150 year old prison collapse in Madhya Pradesh

மத்திய பிரதேசத்தில் 150 ஆண்டு பழமையான சிறை இடிந்ததில் 22 கைதிகள் காயம்