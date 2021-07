தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் பாகிஸ்தான் ஊடுருவல்காரர்கள் பாதுகாப்பு படையால் சுட்டுக் கொலை + "||" + Two Pakistani intruders shot dead along IB in Punjab’s Tarn Taran

எல்லையில் பாகிஸ்தான் ஊடுருவல்காரர்கள் பாதுகாப்பு படையால் சுட்டுக் கொலை