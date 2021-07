பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதியில் பி.வி சிந்து தோல்வி + "||" + Indian shuttler PV Sindhu loses to Tai Tzu-ying of Chinese Taipei 18-21, 12-21 in women's singles semi-final, to play for bronze tomorrow

