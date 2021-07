தேசிய செய்திகள்

46 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 10 % மேல் உள்ளது: மத்திய அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Centre's Warning As 46 Districts See Higher Than 10% Positivity Rate

