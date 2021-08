தேசிய செய்திகள்

“நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சினைகளை விவாதிக்க பயப்படுகிறது” மத்திய அரசு மீது பிரியங்கா தாக்கு + "||" + 'Scared of discussion in Parliament on issues like price rise': Priyanka's dig at government

“நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சினைகளை விவாதிக்க பயப்படுகிறது” மத்திய அரசு மீது பிரியங்கா தாக்கு