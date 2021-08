தேசிய செய்திகள்

8 ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்த பெண்ணுக்கு ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள் + "||" + Delhi: Woman gives birth to quadruplets via IVF after being childless for 8 years

8 ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்த பெண்ணுக்கு ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள்