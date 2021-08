மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை திறக்கப்படாது கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Thoothukudi Sterlite plant will not be opened Kanimozhi

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை திறக்கப்படாது கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி