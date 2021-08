மாநில செய்திகள்

தமிழக காவலர்களுக்கு வாரம் ஒருநாள் விடுப்பு; தே.மு.தி.க. தலைவர் விஜயகாந்த் வரவேற்பு + "||" + One day leave per week for TN police; Welcome by DMDK Chairman Vijayakanth

தமிழக காவலர்களுக்கு வாரம் ஒருநாள் விடுப்பு; தே.மு.தி.க. தலைவர் விஜயகாந்த் வரவேற்பு