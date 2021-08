தேசிய செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழகத்தின் அனுமதி பெற தேவை இல்லை - பிரதாப் சிம்ஹா எம்.பி. + "||" + BJP MP Pratap Simha wants Karnataka to submit DPR on Mekedatu soon

மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழகத்தின் அனுமதி பெற தேவை இல்லை - பிரதாப் சிம்ஹா எம்.பி.