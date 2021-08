உலக செய்திகள்

இந்தியா-வங்காளதேசம் இடையே 56 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்ட வழித்தடத்தில் சரக்கு ரெயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது + "||" + Freight rail services on the 56-year-old closed route between India and Bangladesh have begun

இந்தியா-வங்காளதேசம் இடையே 56 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்ட வழித்தடத்தில் சரக்கு ரெயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது