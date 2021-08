தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் ஓராண்டுக்கு பின் பள்ளிகள் இன்று திறப்பு + "||" + Schools open in Punjab after over a year, with relaxations in COVID19 restrictions.

பஞ்சாப்பில் ஓராண்டுக்கு பின் பள்ளிகள் இன்று திறப்பு