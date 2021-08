மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு; இலங்கைக் கடற்படையினரின் அத்துமீறல் கண்டிக்கத்தக்கது - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Firing on Tamil Nadu fishermen Violation by the Sri Lankan Navy is reprehensible - Anbumani Ramadas

தமிழக மீனவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு; இலங்கைக் கடற்படையினரின் அத்துமீறல் கண்டிக்கத்தக்கது - அன்புமணி ராமதாஸ்