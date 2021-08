மாநில செய்திகள்

சட்டமன்றத்தில் முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் மு.கருணாநிதியின் உருவப்படத்தை ஜனாதிபதி திறந்துவைத்தார் + "||" + In the legislature Portrait of former chief Minister M. Karunanidhi It was inaugurated by President Ramnath Govind.

