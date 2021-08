தேசிய செய்திகள்

பி.வி.சிந்துவிற்கு ரூ.30 லட்சம் வழங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உத்தரவு + "||" + Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy has directed the officials to give cash reward to shuttler PV Sindhu (in file photo) for winning a bronze medal at #TokyoOlympics as per the State Sports Policy:

