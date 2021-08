மாநில செய்திகள்

அரசு பஸ்களில் ஆண்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை- ஓபிஎஸ்க்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதில் + "||" + Ticket prices for men on government buses have not been increased - Minister Rajakannapan's reply to OBS

அரசு பஸ்களில் ஆண்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை- ஓபிஎஸ்க்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதில்