மாநில செய்திகள்

ஆண்களுக்கு கூடுதல் கட்டணமா...? ஓ.பன்னீர்செல்வம் புகாருக்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மறுப்பு + "||" + Is there an extra charge for men ...? To the complaint of O. Panneerselvam Minister Rajakannappan denies

ஆண்களுக்கு கூடுதல் கட்டணமா...? ஓ.பன்னீர்செல்வம் புகாருக்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மறுப்பு