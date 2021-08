தேசிய செய்திகள்

தமிழ்நாட்டை இரண்டாக பிரிக்கும் திட்டம் மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை -மத்திய மந்திரி விளக்கம் + "||" + Plan to divide Tamil Nadu in two Not under consideration by the Central Government Interpretation of the Union Minister

