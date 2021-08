தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா 2-வது அலை இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை; மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + As far as India is concerned, the second wave is still not over: Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry

