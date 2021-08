மாநில செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி: அலகு குத்தி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியபோது கிரேனில் இருந்து கீழே விழுந்த பக்தர் + "||" + Krishnagiri: Devotee who fell down from the crane while paying the dues

கிருஷ்ணகிரி: அலகு குத்தி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியபோது கிரேனில் இருந்து கீழே விழுந்த பக்தர்