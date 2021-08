உலக செய்திகள்

60 நாடுகளுக்கு, 11 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது: அமெரிக்கா தகவல் + "||" + More than 110M COVID vaccines sent to 60 countries, US says

60 நாடுகளுக்கு, 11 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது: அமெரிக்கா தகவல்